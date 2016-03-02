Rusya'da tutuklu Ukraynalı pilotun 23 yıl hapsi isteniyor

Rusya'da tutuklu bulunan Ukraynalı kadın pilot ve milletvekili Nadejda Savçenko'nun 23 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Davanın savcısı, bugün gerçekleştirilen duruşmada Savçenko'nun 23 yıl hapis ile 100 bin ruble para cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, suçun milletvekili seçilmeden önce işlendiğini belirterek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğinden kaynaklanan dokunulmazlığın Savçenko'yu ilgilendirmediğini öne sürdü.

Duruşmada son söz alan Savçenko, kendisine isnat edilen suçun kanıtlanmadığını söyledi. Savçenko, "Ben sadece bir Ukrayna askeri gibi görevimi yaptım" şeklinde konuştu. Davanın son duruşması iki hafta sonra yapılacak.

Nadejda Savçenko, 2014'ün haziran ayında Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından yakalanmış ve Rusya'ya götürülmüştü. Savçenko, havan topu saldırısında hayatını kaybeden iki Rus gazetecinin davasında şüpheli sıfatıyla yargılanıyor.Savcılık, Savçenko'nun gazetecilerin bulunduğu yerin koordinatlarını Ukrayna ordusuna gönderdiğini iddia ediyor. Savçenko ise suçlamaları reddediyor ve ülkesinden kaçırılarak Rusya'ya götürüldüğünü savunuyor.