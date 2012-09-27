Rusya’da taraftarlar birbirine girdi

Dinamo ve Torpedo maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında olaylar yaşandı.





Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla giriştiği kavgayı polis güçlükle bastırırken, olaylara karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.





Rusya kupası çeyrek final karşılaşmasında, Dinamo ve Torpedo takımları Eduard Streltsov stadyumunda karşı karşıya geldi.





Saha dışında olaylar yaşanırken, saha içinde ise karışıklıklar vardı. Sahaya atılan meşaleler yüzünden maç birçok kez durmak zorunda kaldı.





Maç 2-1 Dinamo'nun üstünlüğüyle devam ederken, hakem oyunu 51'inci dakikada durdurdu ve maçı tatil etti.