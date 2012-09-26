Rüştü Yüce unutulmadı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden Prof. Dr. Rüştü Yüce, ölümünün 16. yıldönümünde kabri başında törenle anıldı.





Prof. Dr. Yüce'nin 16. ölüm yıldönümü nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene, Yüce'nin ailesinin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Eğitim Derneği (TED) Vakfı Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Kılıçoğlu, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Kemal Savran, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Yekta Güngör Özden, eski basketbolcu ve Türkiye Eğitim Derneği Eski Genel Başkanı İbrahim Ortaç ve ODTÜ İnşaat Bölümü Başkanı Güney Özcebe katıldı.





Prof. Dr. Rüştü Yüce





1954-1968 yılları arasında Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nde basketbol oynayan Yüce, 1968-1970 yılları arasında Muhafızgücü formasını giydi.





1963 yılından itibaren belirli aralıklarla Kolejliler Spor Kulübü altyapısında antrenör olarak çalışan Yüce, 1972-79 yılları arasında Şekerspor takımını çalıştırırken, (A) Milli Takım yardımcı antrenörlüğü ve A Milli Takım danışmanlığı görevlerinde bulundu.





1979-81 yılları arasında İstanbul Bankası Yenişehir, 1984-90 yılları arasında da Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanlığı görevini yapan Rüştü Yüce, 1987 yılından vefatına kadar ODTü Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü.





4 kez Milli Takımda, 3 kez de Ordu Milli Takımı'nda yer alan Yüce, TED'in 11 yıl süreyle başkanlığını da yapmış, 1992 yılından vefatına kadar da ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanlığı görevinde de bulundu.