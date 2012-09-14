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Rüştü: 'Milli oyuncu kapris yapmaz'

Türk futbolunun tecrübeli kalecisi Rüştü Reçber, özel açıklamalarda bulundu. Rüştü, milli takımda son günlerde yaşanan olaylardan, jübilesine kadar birçok konuda kouştu.

14 Eylül 2012 Cuma 08:20
Rüştü: 'Milli oyuncu kapris yapmaz'
132 kez Ay-yıldızlı formayı giyen, 2002’de Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki 3.lüğünde büyük rol oynayan efsane kaleci Rüştü Reçber, Milli Takım için de yaşanan gerginlikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulunan Rüştü, Estonya maçında gollere sevinmeyen Selçuk İnan ve Hamit Altıntop’la ilgili olarak şunları söyledi:

“Hamit'i çok gülerken göremezsiniz zaten. Hamit öyle bir yapıya sahip. Selçuk’un da o düşünceler içerisinde olduğunu tahmin etmiyorum, ama anlık bir tepki vermiş olsa bile yanlış. Futbolcunun Milli Takım’da kapris yapmaya, surat asmaya, hoca ile kötü diyaloğa girmeye hakları yoktur. Buraya kimse gelemez, gelmek içinde çok kişi can atar. Sadece burada olmak sizin için yeterlidir. Selçuk’a bir konuda kızdım. Gidip hocasına sarılması lazımdı. Ama bunların altında art niyet aramamak lazım."

'Sabırlı olmamız gerek'

"Bir kere burası Milli Takım ve 30 kişi içerisinden 11 kişi oynar. Diğerleri niye oynamadım demez. Hocamız buraya gelmek için çok yollardan geçti ona da saygı göstermemiz lazım. Hoca da onu söylüyor. Hiçbir zaman art niyet aramayan birisi bildiğim kadarıyla. Zaten hiçbir hoca bindiği dalı kesmek istemez. O da ona göre takım çıkartıyor.
 
Ben Avusturya’da Milli Takım’la beraberdim. Gittiğim aman direkt arkadaşlıklara, sohbete bakıyorum. Geleceğimiz açık bence. İyi bir Milli Takım olma yolunda çok iyi adımlar atılmış. Biz sabredersek bu takım çok iyi yerlere gelecek.”

‘Quaresma’yı anlamak gerek’

Quaresma: “O bir yıldız ve onu nasıl yönlendireceğinizi, kıvama getireceğinizi bilmeniz lazım. Bence oynar."

Alex: “Tam 3 yıl birlikte oynadım. Beyefendi, sessiz işini seven ve ailesine düşkün bir yapısı var. Bence tweet olayı aile içinde çözülebilirdi."

Arda Turan: “Onu izlemekten çok keyif alıyorum şu anda. Arda’nın bir tek eksiği vardı. Onu da kapatmış.”

Rüştü’nün efsane 11’i

Rüştü, “24 yıllık futbol kariyerinde nasıl bir 11 yaparsın?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Kaleyi sona bırakalım. Sağ bek olarak Ümit Davala’yı seçerdim. İki göbek olarak Uche ve Högh. Sol beki iki önemli oyuncu ile oynadım; Hakan Ünsal ve Abdullah. İkisini ayırt etmek imkansız. Önde dörtlü yapacaksak, Emre’yi koyarım. Oğuz Çetin’i koyarım.

Sağ tarafa Nihat’ı koyarım. Sol tarafa da Arda,’yı koyarım. Santrforda da Hakan’ı öne arkasına da Hagi’yi veya Alex’i koyarım.”

“Barça’da ikinci yılımda Messi’yle oynadım, Iniesta’yla, Xavi ile oynadım. Baktığınız zaman dünyanın yıldızları ile oynadım, ancak Türkiye’de Hagi ile, Hakan Şükür ile Arda ile bir kulüpte bir araya gelmek isterdim.”

‘Barcelona-Beşiktaş jübilesi istemiştim’

“Hedefim 1 yıl daha futbol oynayıp sonra jübile yapmaktı. Bunun için Barcelona yöneticiliriyle de görüştüm. Gelecek yıl Uzakdoğu turneleri vardı, oradan dönünce benim jübilem için Beşiktaş’la oynayacaklardı. Ancak istediğim gibi olmadı."

"Bana çok teklif geldi ama Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlardan sonra hedefleri daha düşük takımlarda oynamak istemedim. Amerika’dan da teklif geldi ama ben 2 yıllık sözleşme istedim, onlar 1 yıl önerdiler. 1 yıl için düzenimi bozmak istemedim.”
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