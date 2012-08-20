Rus şarkıcı Türkiye’de kayboldu!

Rus Lifenews sitesinde yer alan habere göre genç şarkıcıya iki haftadan bu yana ulaşılamıyor. Şarkıcının annesinin ifadelerine göre Alisa, Türkiye’ye iki ay önce gidip bütün yaz restoranlarda şarkı söyleyip para kazanmak ve daha sonra geri dönmek için gitti. Ancak, kendisi ile 3 Ağustostan sonra iletişim kesildi. 3 Ağustos tarihinde annesine yazdığı mesajda her şeyin yolunda olduğunu ve yakında aileye para göndereceğini belirten şarkıcı ile kurulan son temas bu kısa mesaj oldu.

Genç şarkıcının annesi, kızına yolladığı mesajlara cevap vermemesi üzerine endişelendiğini ve bunun üzerine kızını telefonla aramaya başladığını fakat ona ulaşamadığını söylüyor. Araştırmaları sonucu kızının 5 Ağustos’ta Ankara üzerinden Moskova’ya ve oradan da yaşadığı Perm şehrine dönüş bileti olduğunu öğrenen anne, kızının uçağa binip binmediğini ise bilmiyor. Havaalanı yetkililerinin kendisine kızının Türkiye’den uçağa binip binmediği bilgisini vermediğini belirten anne, kızının Türkiye’de ya da geldiyse Moskova’da kaybolduğunu düşünüyor.Polise kayıp dilekçesi verdiğini belirten anne, kızının bütün Perm’de tanındığını ve şuana kadar kimseyle iletişim kurmadığını ve onu görenin olmadığını belirterek, kızının daha önce hiçbir zaman bu denli ailesi ve arkadaşları ile iletişim kopukluğu yaşamadığını söyledi.

Perm şehrindeki restoran ve barlarda şarkı söyleyen genç şarkıcı, şehir etkinliklerinde de konserler verdiği için bütün şehirde tanınıyor.

DHA