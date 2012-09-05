Rus enerji devine soruşturma

Avrupa Komisyonu, Rus devlet enerji şirketi Gazprom'a, Orta ve Doğu Avrupa'da rekabet kurallarını ihlal ettiği suçlamasıyla soruşturma başlattı.



Gazprom'un doğalgaz temininin çeşitlendirilmesini engellediği, doğalgaz fiyatlarını petrol fiyatlarına bağlayarak adil olmayan bir fiyatlandırma uyguladığı ve doğalgazı üye ülkelere farklı fiyatlarda satarak bu alanda bölünmeye yol açtığı iddia ediliyor.



Uzmanlar, bu konudaki temel sorunun AB ülkeleri içinde Rus gazına bağımlılık oranının farklı dağılımlar göstermesinden kaynaklandığını belirtiyor.



AB üyesi Doğu Avrupa ülkeleri Rus gazına neredeyse yüzde yüz oranında bağımlıyken, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde bu oran çok düşük seviyelerde seyrediyor.



AB'nin bu nedenle, Rusya'nın enerji hakimiyeti karşısında ortak bir politika izleyemediği vurgulanıyor.