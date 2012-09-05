Ronaldo’ya 200 milyon Euro!

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de mutsuz olduğunu açıklaması dünya futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. Yıldız futbolcunun bu sözleri üzerine hakkında birçok transfer haberi yapılıyor. İngiliz medyası, Portekizli süperstarın tekrar Premier Lig'e döneceğini öne sürerken en çarpıcı iddia Daily Star'dan geldi. Gazete, Manchester City'nin yeni transfer döneminde Real Madrid'e 120 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti. Haberde Ronaldo'ya dört yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 20 milyon Euro olmak üzere toplam 80 milyon Euro önerileceği kaydedildi. Bu transferin gerçekleşmesi 200 milyon Euro gibi çılgın bir rakamı bulacak. Bu arada Real Madrid'li yıldız kendine ait Facebook adresinde "Herkes beni para istemekle suçluyor ama sorun kesinlikle maddi değil" açıklamasını yaptı.



