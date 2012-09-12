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Ronaldo ile Mourinho yüz yüze görüşecek

Real Madrid'de gündemin 1 numaralı maddesi olan Crsitiano Ronaldo krizine Teknik Direktör Jose Mourinho el atacak. Vatandaşı ile yüz yüze bir görüşme yapacak olan Mourinho, sorunu çözmeye çalışacak.

12 Eylül 2012 Çarşamba 16:45
Ronaldo ile Mourinho yüz yüze görüşecek

İspanya La Liga'da oynanan Granada maçının ardından yaptığı "Mutsuzum" açıklaması ile Real Madrid gündeminin 1 numaralı ismi haline gelen Cristiano Ronaldo, milli takım dönüşü Teknik Direktör Jose Mourinho ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. 

Takımda sorun istemeyen Portekizli çalıştırıcı, vatandaşı ile bire bir yapacağı görüşmede, yıldız futbolcunun sorununu dinleyecek ve çözüm yolu arayacak. Ronaldo'nun Real Madrid için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunun altını çizecek olan Mourinho, takımın her zaman kendisinin arkasında olduğuna dair futbolcusunu ikna etmeye çalışacak.

Mourinho ayrıca, 'Ballon d'Or' ödülünde kulübün kendisine yeterince destek olmadığını düşünen Ronaldo'ya, bu düşüncesinin doğru olmadığını da anlatacak.

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