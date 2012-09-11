Ronaldo’da mutlu son

İspanya'da yabancı futbolculara vergi oranının yüzde 24'ten 52'ye yükseltilecek olmasından rahatsızlık duyan Ronaldo, 10 milyon Euro ile dünyada en çok kazanan futbolcular sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyordu. Ancak kulüp başkanı Florentino Perez geçen sezon Real Madrid'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Portekizli futbolcusunun yıllık net ücretini 16 milyon Euro'ya yükseltme kararı aldı.



