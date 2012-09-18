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Ronaldo bu kez sevindi

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester City'yi ağırlayan Real Madrid, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada galibiyete Ronaldo ile uzandı. Granada maçında attığı gollerden sonra sevinç gösterisi yapmayan Portekizli yıldızın, galibiyet golünün ardından sevinmesi dikkat çekti.

18 Eylül 2012 Salı 23:50
Ronaldo bu kez sevindi

İspanya La Liga'da yaptığı kötü başlangıcı Şampiyonlar Ligi'nde taraftarına unutturmak isteyen Real Madrid, Santiago Barnebau'da Manchester City'yi ile 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya sürpriz bir 11 ile çıkan Real Madrid'de Ramos, Modric, Mesut, Benzema gibi yıldızlar yedek oturdu. Oyuna kötü başlayan ev sahibi ekip, iyi kapanan Manchester City karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. İki takımın da uzaktan şutlarla gol aradığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koyan konuk ekip, 69. dakikada ani gelişen bir atakta Dzeko ile golü buldu. Yaya Toure'nin pasında kaleci Casillas ile karşı karşıya kalan Boşnak golcü, plase bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Maç boyunca uzaktan şutlarla Hart'ı zorlayan Marcelo, 79. dakikada İngiliz kaleciyi avladı ve beraberliği sağladı. Ancak 86. dakikada kullanılan serbest atışta Kolarov'un vuruşu Manchester City'yi yeniden öne geçirdi. Bu golden bir dakika sonra sahneye çıkan Benzema, ceza sahası dışından attığı sert şutla yeniden beraberliği sağladı. Yaptığı mutsuzum açıklaması ile uzun süredir gündemden düşmeyen Ronaldo, maçın 90. dakikasında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

Granada maçında attığı gollere sevinmeyen Portekizli yıldız, galibiyeti getiren gol sonrası sevincini saklayamadı. Mourinho'nun da golden sonra yaptığı sevinç gösterisi dikkat çekti.

 

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