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Ronaldo 467.200.000 TL

Real Madrid kulüp yönetimi, takımda mutlu olmadığını açıklayan Cristiano Ronaldo'nun bonservis bedelini 200 milyon Euro olarak belirledi. Portekizli oyuncuyla eğer anlaşma sağlanamazsa Ocak ayındaki transfer sezonunda gönderilecek.

17 Eylül 2012 Pazartesi 11:45
Ronaldo 467.200.000 TL
İspanyol devi Real Madrid’de sorunlar yaşayan Cristiano Ronaldo’ya takımdan gidiş yolu açıldı. Kulüp yönetimi, Eflatun-Beyazlılar’ın La Liga’da Granada’yla oynadığı maç sonrası takımda mutlu olmadığını ve bunun sebebinin bilindiğini açıklayan Portekizli oyuncunun bonservis bedelini 200 milyon Euro (467 milyon TL) olarak belirledi. 2009’da Manchester United’dan 94 milyon Euro (220 milyon TL) ödenerek transfer edilen yıldız oyuncunun, teknik direktör Jose Mourinho ve Başkan Florentino Perez’le 3’lü bir zirve yapacağı, bu görüşme sonrası problemin çözülememesi halinde Ocak ayında gönderileceği konuşuluyor. Sözleşme fesih bedeli 1 milyar Euro olan 27 yaşındaki yıldızın, yeni bonservis ücretinin açıklanmasından sonra Rus ekibi Anzhi, Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ve İngiliz devi Manchester City’nin bu parayı şimdiden ödemeye hazır olduğu bildirildi.

149 maçta 150 gol!

2009 yılında geldiği Real Madrid’le 4 sezonda toplamda 149 maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmalarda 150 gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen AS gazetesinin, 100 bin kişinin katıldığı ‘Ronaldo satılsın mı?’ anketinden yüzde 83’lük ‘Evet’ sonucu çıkmıştı.

Ronaldo'ya neler alınır?

- 275 tane Ferrari
- 2335 tane ev
- 5186 bin tane İPhone 5
- 467 milyon tane ekmek

CR7 kaç 4 büyük kulüp eder?

- 1.4 tane Galatasaray
- 1.2 tane Fenerbahçe
- 2 tane Beşiktaş
- 2.1 tane Trabzonspor
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