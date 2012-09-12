Romney'in eleştirisine Putin'den ilginç yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başkan adaylarından Mitt Romney'in Rusya'ya yönelik eleştirilerine cevap verdi. Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç ile Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Romney'in Rusya'ya yönelik tutumunun sorulması üzerine Putin, şunları söyledi:



''Rusya'yı düşman olarak görmesi olumsuz bir durum. Ancak açık sözlülüğü için kendisine minnettarım.''



Seçildiği takdirde Romney'le çalışmaya hazır olduğunu belirten Putin, ''Şunu da ifade etmeliyim ki Romney'in ifadeleri, füze kalkanı sistemi konusunda Rusya'nın yaklaşımının haklı olduğunu gösteriyor'' dedi.



ABD'nin başkan adaylardan Mitt Romney ''Rusya'yı ABD'nin jeopolitik düşmanlarından biri'' olarak nitelendirmiş ve Obama'yı füze kalkanı sistemi konusunda Rusya karşısında zayıf kalmakla suçlamıştı.