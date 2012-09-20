Romney, büyük gafı kapatma arayışında

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Mitt Romney, ''Amerikalıların yüzde 47'sine'' dair ülkede tartışma yaratan sözlerinin basına sızdırılmasının ardından uğradığı tepkileri savuşturmak için karşı atağa geçti.

Seçime 1,5 ay kala Demokratlara önemli bir koz veren ve bazı Cumhuriyetçiler tarafından dahi tepki alan sözlerinin yarattığı zararı bertaraf etmek isteyen Romney, hem doğrudan hem de muhafazakar yayın organları aracılığıyla Obama'ya ''saldırılarını'' artırdı.

USA Today gazetesinde bir makale kaleme alan Romney, Obama'yı devlete bağımlılığı artırmakla suçladı.

Romney yazısında, ''Başkan Obama'nın yönetimi altında, devlete bağımlılığı artıran durgun bir ekonomiye sahibiz. Benim politikalarım, yukarıya doğru hareketliliği güçlendirecek büyüyen bir ekonomi yaratacak. Devletin burada oynayacağı bir rol var. Şu anda, ülkemiz halkının devletin yardımına ihtiyaçları bulunmakta. Ancak bu, Başkan Obama'nın sağlamak istediği yardımdan çok farklı bir yardım türü'' ifadelerini kullandı.

İnsanlar ''devlete bağımlı yapıldı'' savunması

Romney ayrıca, son bir gün içerisindeki açıklamalarında, Obama'nın 1998 yılında söylediği bir söze atıfta bulunarak, onun servetin devlet tarafından yeniden bölüştürülmesinden yana olduğunun kanıtı olarak gösteriyor. Sağ eğilimli haber portalı The Drudge Report da, sitesine, o dönem Illinois'da eyalet senatörü olan Obama'nın, Loyola Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte, ''herkesin hakettiğini almasını sağlamak için en azından belirli bir düzeyde, gelir ve servetin yeniden bölüştürülmesine inandığı'' yönündeki açıklamasının yer aldığı ses kaydının linkini koydu.

Romney'in seçim kampanyası, Obama'nın, ''devletin giderek büyüdüğü, insanların günlük yaşamlarını daha fazla müdahale ettiği devlet merkezli bir toplum yaratma'' peşinde olduğu mesajını veriyor.

Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Paul Ryan da, Romney'in basına sızan sözlerinin ''elbette iyi bir üslupla ifade edilmemiş'' olduğunu kabul ederken, ancak insanların Obama yönetimi altında devlete çok fazla bağımlı hale geldiği görüşünü vurguladı.

Beyaz Saray: ''Çaresiz çırpınış''

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney ise, Romney'in 14 yıllık bir videoyu gündeme getirme çabalarını, ''çok kötü bir gün ya da çok kötü bir hafta geçiren'' bir adayın ''dikkatleri başka yöne çekme'' gayreti olarak niteledi.

Carney, ''Bu tür durumlarda, konuyu değiştirmek için, bazen çok çaresiz şekilde çabalar sergilenir'' ifadesini kullandı.

Romney, son bir hafta içerisinde iki gafıyla, ülkedeki seçim yarışının gündemine oturmuştu.

Libya'daki ABD Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı Obama'nın dış politikasını eleştirmek için malzeme olarak kullanmakla eleştirilen Romney, son olarak da önceki gün, geçen mayıs ayında katıldığı özel bir bağış toplama etkinliği sırasındaki konuşmasından gizlice çekilmiş görüntülerin basına sızdırılmasıyla zor durumda kalmıştı.

Romney, görüntülerdeki konuşmasında, ''Amerikalıların yüzde 47'sinin gelir vergisi ödemediği ve kendilerini devlete muhtaç olarak gördükleri, hükümetin onlarla ilgilenmek gibi sorumluluğu olduğuna, yiyeceğe, barınağa, sağlık hizmetlerine hakları olduğuna inandıkları, kendi işinin ise bu kişilerin derdine düşmek olmadığı'' gibi sözleriyle sadece Obama cephesinden değil, bazı Cumhuriyetçilerden de eleştiri almıştı.

(A.A)