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Roj TV

Roj TV yayın ruhsatı geçici olarak iptal edildi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 21:40
Roj TV

Kopenhag Şehir mahkemesinin, Roj TV'nin PKK ile bağlantısı olduğu yönünde karar alması ve Roj TV'ye para cezası vermesi üzerine, Roj TV'nin yayın iznini iptal etmek üzere harekete geçen Radyo Televizyon Üst Kurulu, yayın iznini 2 ay süreyle geçici olarak iptal etme kararı aldı.

Kurul, Roj TV yönetiminden bu süre içersinde bazı yayın kasetlerini kurula teslim etmesini istedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, 15 Ocak'da para cezasına çarptırılan Roj TV'nin istenilen yayın kasetlerini kurula vermemesi nedeniyle geçici iptal kararı aldığını bildirdi.

Kurul, ROJ TV yöneticilerinin istenilen yayın kasetlerini kaydedilmedi, kopyalanmadı bahaneleri ile kurula teslim edilmemesinin, yayın izniyle ilgili kontratın ihlali anlamına geldiğini belirterek, Roj TV'ye 2 aylık süre tanıdı.

Kurul Başkanı Christian Scherfig, Roj TV'nin istenilen yayın kasetleri ve  belgelerin sadece yüzde 52'sinin kendilerine ulaştığını belirterek, 2 ay içersinde istenilen belgelerin kendilerine ulaşmaması durumunda nihai kararı vereceklerini ve yayın iznini iptal edebileceklerini belirterek, bugüne kadar kendilerine verilen belge ve yayın kasetlerinde, şiddet yada terörü destekleyen, teşvik eden unsurlara rastlamadıklarını bildirdi.

Christian Scherfig, "Radyo Televizyon Üstü Kurulu bazı yayın kasetleri ve belgeleri defalarca istemesine rağmen bugüne kadar teslim edilmemesini çok ciddi anlaşma ihlali olarak görmektedir. Roj TV tüm yayınları kaydetmek zorunda idi.  Bu nedenle Roj TV ve yan kuruluşlarına verilen tüm yayın izinleri 2 ay süre ile iptal edilmiştir" dedi.

Kurul Roj TV'den 28 Ekim 2011 tarihinden 26 ocak 2012 tarihine kadar olan tüm yayın kasetlerini istemişti.

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