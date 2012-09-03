Rizespor kaçan 2 puana üzülüyor

PTT 1. Lig'de deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un futbol şube sorumlusu Mustafa Baltacı, rakipleri karşısında kaçırdıklara 2 puan için üzgün olduklarını söyledi.





Baltacı, yaptığı açıklamada, karşılaşmanın çok sıcak bir havada oynandığını belirterek, ''Maça kontrollü başladık ve golü erken bulduk. Oyunu kopartacak fırsatlar elimize geçti fakat pozisyonları istediğimiz şekilde değerlendiremedik. Havanın aşırı sıcak ve nemli oluşu da maç içinde futbolcularımızı çok etkiledi. Ekip olarak kaçan 2 puana çok üzüldük'' dedi.





Son 2 sezondur Süper Lig'in kapısından döndüklerini ifade eden Baltacı, ''Bu yıl takıma herkesin güvenmesini istiyoruz. Çok genç ve diri bir ekipten oluşan takımımız var. Bu sezon Süper Lig hasretini inşallah bitireceğiz. Bundan sonra gerek kendi sahamızda gerek deplasmanlarda çok keyifli maçlar izleteceğiz'' diye konuştu.





Baltacı, taraftarlardan iç saha ve dış saha ayırımı yapmadan centilmence takımlarına sahip çıkmalarını ve desteklemelerini istediklerini de sözlerine ekledi.