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Rizespor’da üç puan sevinci

PTT 1. Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini alarak zirveye yerleşen Çaykur Rizespor'da Kartal maçından alınan üç puanın sevinci yaşanıyor.

13 Ekim 2012 Cumartesi 17:25
Rizespor’da üç puan sevinci
Çaykur Rizespor'da Kartal maçından alınan üç puanın sevinci yaşanıyor. 

İlk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Çaykur Rizespor kulübü basın sözcüsü Aykut Ferah "Maça mutlak üç puan için hazırlanmıştık. Bunu da başardığımız için mutluyuz. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koymaya çalıştık ve pozisyonlar bulduk. Beklediğimiz gol maçın son anlarında geldi. İyi bir oyun oynadık diyebilirim. Üç puanın yanında Uche Kalu'nun kaç haftadır süren suskunluğunu bozması bizi ayrıca mutlu etti. Kalu attığı güzel golle hem bize üç puanı kazandırdı, hem de maç öncesi verdiği sözü de tutmuş oldu. Takım olarak iyi mücadele ettik. Üst üste 3'üncü galibiyetimizi alarak ligde ne kadar iddialı olduğumuzu da gösterdik" dedi. 

"PTT 1. Lig'de kolay maç yok" diyen Ferah "Bunun bilinci ile sahaya çıkıyoruz. Bizi İstanbul'da yalnız bırakmayıp maç boyunca destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız maçta taraftarlarımızın desteği ile maça çıkmak ve bu maçta da galip gelmek istiyoruz. Şu bir gerçek ki taraftarsız 11 kişi sahadayız, taraftarımız ile 12 kişi olup maçlarımızı daha rahat kazanabiliriz. Denizli maçında bu hafta cezalı olan Cenk Ahmet'te yeniden sahada olacak. Evimizde oynayacağımız bu maçtan da 3 puanla ayrılacağız" diye konuştu.
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