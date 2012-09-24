Rizespor’da son dakika üzüntüsü

PTT 1. Lig'de deplasmanda Göztepe'ye son dakikada yediği golle 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un futbol şube sorumlusu Oğuz Aydın, yaptığı açıklamada, iyi bir sonuçla ayrılacakları inancıyla Göztepe maçına çıktıklarını belirterek, 'Yakaladığımız liderliği elimizden bırakmak istemiyorduk. Ancak rakibimiz de bu maçı dönüm noktası olarak görüyordu. Her iki takım da 3 puan için oynadı. Oyuna ağırlığımızı koyduk ancak golü bulamadık. Takım olarak iyi oynadığımız bir maçta puan alamadığımız için üzgünüz'' dedi.





İyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Aydın, ''Bu maçta eksiklerimizi gördük. Bunları telafi edeceğiz. Her geçen hafta üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Takım olarak hedefe olan inancımız tam. Sezon sonunda isteğimiz yerde olacağız'' diye konuştu.



