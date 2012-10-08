Rizespor’da liderlik sevinci

PTT 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek puanını 13'e yükselten Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, ligde heyecanın, çekişmenin sezon sonuna kadar süreceğine inandığını belirterek, ''Sezon başlarında kaybedilen puanların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. İlerleyen haftalarda puan kayıplarını telafi etmek mümkün olmuyor. Bu nedenle sezon başında, özellikle deplasmanda kazanılan puanlar çok değerli. Kaybedilecek bir maç, bir puan sezon sonunda her takımı hedeflerinin çok gerisinde bırakabilir. Biz de bunun bilinciyle mücadele ediyoruz. Geçen yıllardan yaşadığımız acı tecrübeler bu yıl çok daha dikkatli davranmamızı sağlıyor'' dedi.





Sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Ferah, ''Boluspor maçı öncesinde iki deplasman maçında sadece bir puan almıştık. Ancak bu maçlarda Adana Demirspor karşılaşmasında iki kez öne geçmemize rağmen galibiyeti koruyamamıştık. Göztepe deplasmanında ise son dakikada yediğimiz golle mağlup olmuştuk. Boluspor maçında şanssızlığımızı kırarak galip geldik. Rakiplerimizin kaybettiği haftada Boluspor deplasmanında kazandığımız için mutluyuz'' diye konuştu.





Süper Lig hedefinden bahsetmek için deplasman maçlarında alınacak puanların önemli olduğunu vurgulayan Ferah, gelecek hafta da deplasmanda Kartalspor ile karşılaşacaklarını, bunun için İstanbul'daki taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.























