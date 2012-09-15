Rize’nin gol makinesi tıkır tıkır

PTT 1.Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, Tavşanlı Linyitspor'u konuk ettti. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Kalu, Jallow ve Cenk Ahmet ile farka koştu: 3-0.





Sezon başında Çaykur Rizespor'a katılan Uche Kalu, ilk iki haftada rakiplerini üzerken, bu haftayı da iki golle kapattı. 23. dakikada fileleri havalandıran Nijeryalı Çaykur Rizespor'un ilk golünü atarken, 31'de Ousman Jallow farkı ikiye çıkardı. Kalu 42. dakikada ilk yarının perdesini kapattı: 3-0.





İkinci yarıda rahat bir futbol sergileyen Çaykur Rizespor, son dakikada Cenk Ahmet ile bir gol daha bularak karşılşamayı 4-0 önde kapattı.





Bu sonuçla Çaykur Rizespor maç fazlası ve averaj üstünlüğüyle 7 puanla liderliğe otururken, Tavşanlı Linyitspor 2 puanda kaldı.





Gol ve özet görüntüleri birazdan...