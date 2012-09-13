Rize, günde çift idmanla hazırlanıyor





PTT 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yazılı bir açıklama yaptı.

Ferah, ilk iki haftada alınan sonuçlara bakıldığında ligde takımlar arasında çok fark olmadığını ifade ederek şunları belirtti:

''Sürprizlere açık olan bir sezon yaşanacağı görülüyor. Bu nedenle tüm maçlarımıza aynı ciddiyet ve disiplin ile hazırlanıyoruz. Sakatlığı devam eden Kenan Aslanoğlu ve Çetin Güngör ile cezalı olan Mesut Yılmaz'ın dışında eksiğimiz bulunmuyor. Taraftarlarımızın da desteği ile bu maçımızı da başarıyla neticelendirmek istiyoruz.''



