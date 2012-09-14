Rize gol yollarına güveniyor

Geçen sezon Süper Lig’in eşiğinden dönen Çaykur Rizespor’da en çok gol atan futbolcular Severin Bikoko ile Ousman Jallow olmuştu. Yeşil-Mavili takımda 18 gol atarak gol kralı olan Bikoko, bu sezon başında Akhisar Belediye’ye transfer oldu ancak süper Lig’de henüz gol atma başarısını gösteremedi. Bikoko’nun Rizespor’da atmış olduğu 18 golün 12’sinin asistini ise Ousman Jallow yapmıştı. Rizespor Bikoko’nun yerini Uche Kalu ile doldurdu ve Nijeryalı golcü ile Jallow’un uyumu beklenenin de üstünde oldu. Afrikalı yıldızlar forvette iyi bir ikili oluşturdu.





Uyum sağladılar

Çaykur Rizespor’un forvetteki yeni gol silahları olan Uche Kalu ile Ousman Jallow’un kısa sürede birbirlerine sağladıkları uyum spor otoritelerinden de tam not aldı. PTT 1. Lig’in geride kalan 2 haftasında Kalu 2, Jallow’da rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Yeşil-Mavili takımın teknik direktörü Engin Korukır, Uche ve Jallow’un performanslarından son derece memnun olduğunu belirterek, “Uche aramıza kısa bir süre önce katılmasına rağmen beklediğimden çabuk uyum sağladı. Uche ve Jallow, 2 maçta yan yana oynadılar ve uyumları çok iyi oldu” dedi.





"Gol kralı bizden"

Yeşil-Mavili takımın iki forveti Uche ve Jallow, son oynanan Adana Demir maçında attıkları gollerle iyi bir performans göstermeleri en çok teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki futbolcusunun atacağı gollerle TKİ Linyit maçında son sözü söyleyeceğine inandığını söyleyen Engin Korukır, “Bu maç yine onların maçı olacak. Rizespor bu sezon ilk kez taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmayı kazanması durumunda büyük bir güven kazanıp avantaj ele geçirmiş olacağız. Onlara güveniyorum. Gol kralı bu sezon da yine Rizespor’dan çıkacak” diye konuştu.