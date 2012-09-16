Rize’den beraberlik çıktı

Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde Ardeşen Gençlik Spor Kulübü ile İstanbul Maltepe Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, 24-24 berabere kaldı. Ev sahibi ekip karşılşmanın ilk yarısını 15-11 önde kapattı.
Ardeşen Gençlik Spor Kulübü: 24 - İstanbul Maltepe Belediye Gençlik ve Spor: 24
Salon: Ardeşen Vali Erdal Ata
Hakemler: Mesut Erdoğan, Muhammet Turan
Ardeşen Gençlik Spor Kulübü: Serpil (Jelena), Yasemin, Rüveda 2, Mehtap 3, Buket 1, İlke 6, Neslihan 8, Mesude 4
İstanbul Maltepe Belediye Gençlik ve Spor: Merve Toker, Esra 4, Sıdıka 4, Çiğdem 5, Derya 2, Gamze, Fatma 2, Zekiye 6, Merve Bal 1, Cansu
İlk yarı: 15-11 (Ardeşen Gençlik Spor Kulübü lehine)
İki dakika cezası alanlar: Neslihan(2), Rüveyda, Mesude, Mehtap, Buket (Ardeşen Gençlik Spor Kulübü), Sıdıka, Derya, Cansu, Esra (İstanbul Maltepe Belediye Gençlik ve Spor)