Rize’de hedef 3 puan

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Engin Korukır, Göztepe maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi, "Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.





Engin Korukır, esmanda oynayacakları Göztepe maçının zor geçeceğini, haftadır kazanamayan rakiplerinin bu maçı çıkış olarak gördüğünü vurgularken şöyle konuştu:





"Göztepe için olduğu gibi bizim için de bu maç çok önemli. Güçlü rakibimiz karşısında çok iyi ofansif futbol oynayan bir Rizespor olacak. Onlar dirençli bir ekip ama biz de onlara karşı direnç göstereceğiz. Hedefimiz 3 puanı almak. Bunun için gücümüz var. Takım her geçen gün daha iyi futbol oynuyoruz. Alacağımız 3 puan bizim için çok değerli ama kaybetmemekte önemli. Liderliği averaj farkı ile değil puan farkı ile elde etmek istiyoruz. O nedenle seri galibiyetler almamız gerekiyor."





Kazak kaleci kendine güveniyor





Çaykur Rizespor'un Kazak kalecisi Davit Loria da, ilk deplasman galibiyetini Göztepe'yi mağlup ederek alacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'a gelmekle kariyerinde yeni bir sayfa açtığının ifade eden Loria, şöyle konuştu:





"Takıma geleli 3-4 ay oldu ama sanki ömrümün büyük bir kısmını burada geçirmiş gibiyim. Sokakta yürürken ve alış veriş yaparken bana gösterilen ilgi çok fazla. İnsanların bana kendilerinden biri gibi bakmaları, sevgi göstermeleri kelimelerle anlatılmayacak kadar güzel şeyler. Bütün bunlar sorumluluğumu daha da artırıyor. Bana gösterilen sevgiye ve ilgiye başarılı olarak karşılık vereceğim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim."





"İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz"





Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Loria, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bunun devamını getirmek zorundayız. Rakibimiz Göztepe'nin henüz galibiyetinin olmaması bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz ve oynayacağımız her maçı kazanmak için mücadele ediyoruz. Elbette rakibimiz güçlü. Hem bizim hem de onlar için çok zor bir karşılaşma olacak. Takım arkadaşlarım ile birlikte bu maça çok iyi hazırlandık. Ligdeki ilk deplasman galibiyetini alıp yolumuza devam etmek istiyoruz."





İzmir'e gittiler





Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor kafilesi, İzmir'e hareket etti. Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak olan yeşil mavililerde sakatlıkları süren Kenan ve Çetin kadroda yer almadı, cezası biten Mesut kadroya dahil edildi. Çaykur Rizesporlu taraftarlarda Göztepe maçı için organize oldu. Yaklaşık 2000 kişinin takımlarını destekleyeceği bilirildi.