Rıza Çalımbay: 'Tek hedefimiz galibiyet'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.





İdman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalımbay, Trabzonspor takımının 3 haftadır aynı kadroyla sahaya çıktığını belirterek ''3 haftadan beri oynayan takım bize çıkmayacak. Bize bambaşka bir takım çıkacak. Bambaşka bir havada çıkacaklar. Şenol hocanın verdiği demeçlere baktığınız zaman, bizim maçı onlar için bir dönüm maçı, başlangıç maçı gibi görüyorlar. Bunun farkındayız biz. Zor bir maç olacak'' dedi.





Çalımbay, şunları kaydetti:





''Orada tabi ki taraftarın olmaması veya bayan taraftarın, çocukların olması da bizim için bir avantaj değil. Çünkü biz her atmosferde oynamak zorundayız, oynayacağız da. İki takımın da hedefleri var. Trabzonspor'un da bizim de hedefimiz var. Biz oradan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Fenerbahçe maçında oynadığımız oyunu devam ettirip, girdiğimiz pozisyonları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim kimseden bir korkumuz yok. Tek hedefimiz puan ve puanlarla dönmek. Ama Trabzonspor'un gücünü de biliyoruz. Bizim maça nasıl baktıklarını da biliyoruz''





Tek hedeflerinin galibiyetle, puanla dönmek olduğunu dile getiren Çalımbay, ''Bednar sakat, iki tane kalecimiz sakat, Korcan ve Nihat biliyorsunuz, onlar devre arasına kadar yoklar. Onun dışında bir sakatımız yok. Faty ve Kamil de milli takımdan gelecekler. Şu anda buradaki arkadaşlarımız da bu arayı çok iyi şekilde değerlendirdi. Çeçenistan'da oynadığımız maç gerçekten lige hazırlık açısından mükemmel geçti. Çok çok iyi de geçti. İyi de bir atmosfer vardı orada. Çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Çalışmalarımıza gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. Bütün hedefimiz, bütün her şeyimiz Trabzonspor maçından puan ve puanlarla dönmek'' diye konuştu.