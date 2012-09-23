Rıza Çalımbay: 'Oyundan kopmadık'

Çalımbay, 1-0 kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmadan önce yaptıkları toplantıda, zor bir maça çıkacaklarını, iyi futbolculardan kurulu bir takıma karşı oynayacaklarını konuştuklarını belirtti.





Mücadelenin ilk yarısında istedikleri gibi oynayamadıklarını ifade eden Çalımbay, "Ama son anda bulduğumuz gol, bizim için çok iyi oldu. İkinci yarı daha iyi oynadık" diye konuştu.





Maçın son bölümünde çok sayıda pozisyon bulduklarını dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:





"Takımımın mücadelesinden çok memnunum. Önceki haftalarda da iyi oynadık ama skora yansıtamadık. Bugün skora da yansıttık. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Böyle maçları kazanmak çok önemli. Bundan sonra bizi zor maçlar bekliyor. Bazı arkadaşların yüzde 100 kapasitelerinin üstüne çıkması gerekiyor. Takımımın ilk 5 haftadaki performansından memnunum."





Çalımbay, iki takımın da kazanmak için oynadığını ve mükemmel bir mücadelenin ortaya çıktığını vurguladı.





Uğur Kavuk galibiyet serisi istiyor





Sivassporlu futbolcu Uğur Kavuk da galibiyet serisi yakalayarak bulundukları yerden daha iyi konuma gelmek istediklerini belirtti.





İyi bir maç olduğunu ifade eden Kavuk, "Bugün ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu, bunu başardık" diye konuştu.





Futbolculardan Adem Koçak ise Kasımpaşa'nın çok iyi mücadele ettiğini, galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.





Kaleci Milan Borjan da çok zor bir maç olduğunu, şansın da yanlarında olmasının galibiyeti getirdiğini ifade etti.