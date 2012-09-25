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Rıza Çalımbay: 'İşi sıkı tutmalıyız'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Trabzon Kanuni Futbol Kulübü ile yapacakları maçta işi çok sıkı tutup, iyi konsantre olarak iyi bir neticeyle dönmeleri gerektiğini söyledi.

25 Eylül 2012 Salı 22:15
Rıza Çalımbay: 'İşi sıkı tutmalıyız'
Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Trabzon Kanuni Futbol Kulübü ile 27 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı idmanla sürdüren Sivasspor'da, teknik direktör Çalımbay antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı isimler dinlendirilecek

Trabzon Kanuni maçında Doğa, Bednar, Nihat ve Korcan'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini ifade eden Çalımbay, ''Zaten onların dışında belki 4-5 kişiyi daha burada bırakacağız. Sürekli oynayan arkadaşlarımızdan bazılarını götürmeyeceğiz. Bu maçta diğer arkadaşlarımıza bir şans vermemiz lazım. Bu şansları iyi kullanmaları gerekiyor'' dedi.

"Böyle maçlar zordur"

Futbolcularının maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, ''Orada kolay maç oynamayacağız. Herkes bunun bilincinde. Böyle maçlar zordur, ters maçlardır. İyi konsantre olmazsan, maçı yaşamazsan, rakibi küçümsersen çok zor şartlarda maç oynarsın. Onun için de bizim maçın başından sonuna kadar işi çok sıkı tutup, iyi konsantre olup, iyi bir neticeyle de dönmemiz gerekiyor'' diye konuştu.

Beşiktaş hazırlıkları Sivas'ta yapılacak

Kupa maçının ardından özel uçakla Sivas'a döneceklerini ve Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda yapacakları Beşiktaş maçına hazırlanacaklarını belirten Çalımbay, ''Kendi sahamızda çalışmamız gerekiyor. Beşiktaş takımıyla oynayacağız. Çok dikkat etmemiz gereken yerler var, onları İstanbul'da çalışma imkanımız zor tabi, istediğimiz sahamız yok. Onun için cuma ve cumartesi gününü çok iyi bir şekilde değerlendirip pazar günü İstanbul'a gideceğiz'' dedi.

"Kasımpaşa maçı zordu"

Çalımbay, ligde geçen hafta Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçla ilgili olarak da ''İyi bir takıma karşı zor bir maç oynadık. Bizim de pozisyonlarımız oldu, rakip takımın da pozisyonları vardı. Defansif açıdan çok hatalar yaptık. Ofansif anlamda da bilhassa son dakikalarda girdiğimiz pozisyonlarda dikkatli olamadık. Bizim açımızdan zor bir maçtı. İki takım da kazanabilirdi, biz kazandık'' diye konuştu.
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