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Rixos Cup başlıyor

5.Uluslararası Rixos Cup Basketbol Turnuvası, Antalya'da başlıyor.

12 Eylül 2012 Çarşamba 17:45
Rixos Cup başlıyor
Rixos Otel sponsorluğunda düzenlenen Rixos Cup Basketbol Turnuvası öncesinde Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Banvit Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Cibona Zagreb Basketbol Takımı Başantrenörü Veljko Mrsic, eski milli basketbolcu Doğan Hakyemez, Rixos Otel Markadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Başak Erel ve Rixos Otel Pazarlama Direktörü Mert Osman Can'ın katılımlarıyla turnuvanın tanıtım toplantısı yapıldı.

Başak Erel, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın ilkinin 5 yıl önce Rixos Otel'in markasının doğduğu şehre katkı sağlaması amacıyla Antalya'da başladığını, daha sonra uluslararası alanda tercih edilen bir turnuva haline geldiğini söyledi.

Sürdürülebilir turizmin yaşatılması için Antalya'da sürdürülebilen projelerin olması gerektiğinden yola çıktıklarını dile getiren Erel, turnuvanın öneminin her geçen yıl katlanarak arttığını, 2008 yılından bu yana basketbol otoriteleri tarafından dikkatle takip edildiğini kaydetti.

Erel, ''Geçen 5 yılda 14 ülkeden 20 takımı ağırladık. 14 ülkenin katılımı bizim için önemli. Bundan dolayı turnuvaya uluslararası diyoruz. 20 takım ve 350 oyuncunun yanı sıra 35 bin basketbol severi turnuvaya getirdik. Bu yıl devler kıyasıya mücadele edecekler'' dedi.

Bu akşam (12 Eylül) başlayacak turnuvada Türkiye'den Anadolu Efes, Galatasaray Medical Park, Beşiktaş, Banvit, Rusya'dan Unics Kazan ve Hırvatistan'dan Cibona Zagrep'in mücadele edeceğini bildiren Erel, birçok basketbol takımının turnuvayı tercih etmeye başlamasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

İlk karşılaşma Banvit ile Unics Kazan arasında yapılacak

Başak Erel, Antalya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı'nın bu yıl turnuvaya dahil edilmemesi ile ilgili soru üzerine, geçen yıl yaptıkları teklifin aynısını bu yıl da diğer kulüpler gibi Antalya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı'na sunduklarını anlattı.

Turnuvayı 4 ay gibi kısa bir sürede düzenlediklerini dile getiren Erel, ''Bunun 2 aylık bölümünde şartlarda anlaşmak için Antalya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı'ndan haber bekledik. Çok sayıda turnuvaya başvurular yapıldı, biz de artık ev sahibini beklemeyecek duruma geldik'' diye konuştu. 

Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter ise geçen yıla oranla yeni bir takım kurduklarını, beş yabancı oyuncuyu takıma kazandırdıklarını ifade ederek, ''Bu tür turnuvalar bizim için çok önem taşıyor. Geçen sezonun Türkiye 1. Ligi'nin ilk 5'ine giren 4 takım turnuvada yer alıyor. Unics Kazan, Eurolig'e katılacak takımlar arasında en önemlilerinden biri. Cibona Zagrep ise Hırvatistan basketbolunu domine etmiş bir takım. Çok önemli bir hazırlık turnuvası olacak'' dedi.

Hedeflerinin katıldıkları her organizasyonda şampiyonluk olduğunu vurgulayan Kunter, Eurolig'de de bir üst tura çıkmak istediklerini, ancak bu hedeflere ulaşmanın çok kolay olmayacağını, bunu Avrupa'da başarabilen çok az takım olduğunu kaydetti. 

Banvit Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene de takım olarak hem Türkiye hem de Avrupa kupalarında aşama kaydettiklerini ifade ederek, ''Geçen yıl da çok iyi bir sezon geçirmiştik. Ancak final oynama şansını son maçta sahamızda yaptığımız maçta elimizden kaçırmıştık'' diye konuştu.

Ene, ''Turnuva takımların eksiklerini görmesi açısından biz koçlar için çok faydalı olacak. Turnuvanın Antalya'da olması avantaj'' dedi.

Öte yandan, Rixos Cup'ta Ukrayna'nın dünyaca ünlü amigo takımı Red Fox da gösteri yapacak. Turnuvanın ilk karşılaşması bugün saat 18.00'de Banvit ile Unics Kazan arasında, ikinci maç ise saat 20.15'te Beşiktaş ile Cibona Zagrep arasında yapılacak.

Turnuva, 16 Eylül'de sona erecek.

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