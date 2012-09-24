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Riera: ’’Geçen sene takıma yararlı olamadım’’

Galatasaraylı futbolcu Albert Riera, Akhisar Belediyespor karşısında önemli 3 puan aldıklarını söyledi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 00:25
Riera: ’’Geçen sene takıma yararlı olamadım’’
Akhisar Belediyespor'u 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan İspanyol futbolcu Albert Riera, iyi oynadıklarını belirterek, ''Bugün iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Bir de bugün ilk 11'ine baktığımızda bazı değişiklikler de vardı. Ama Galatasaray gösterdi ki; kim oynarsa oynasın mutlaka elinden gelenin en iyisini yapar ve çıkar kendi sahasında 3 puanı alır. Çıktık, gayet iyi bir performans gösterdik. Şampiyonlar Ligi dönüşleri çok önemlidir. Bizim için çok önemli bir 3 puan oldu'' diye konuştu. 

Riera, geçen sezonki performansıyla ilgili eleştirilerin olduğunu, kendisinin de öz eleştiri yaptığını vurgulayarak, ''Çünkü daha iyi şeyler yapabileceğimi, takıma daha yararlı olacağımı biliyordum. Kariyerim boyunca en büyük hedefim oynadığım takımlara yararlı olmak. Geçen sene bunu çok fazla gerçekleştiremedim. Şu an tamamen odaklandığım şey takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak'' dedi. 

Karşılaşmada sol bek olarak görev yapmasıyla ilgili bir soru üzerine Riera, ''Sol bek aslında çok yeni bir pozisyon değil. Profesyonel futbolcuysanız, her pozisyona kolay adapte olabilirsiniz. Sonuçta futbolda yapmanız gerekenler çok açık. O yüzden yeni bir pozisyon olarak değerlendirmiyorum. Hangi pozisyonda olursa olsun benim için önemli olan takımıma destek vermem' ifadelerini kullandı.
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