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Rezalet! Trafik kazasında ölen Aleyna'ya cenaze aracında tecavüz görüntüleri

Nasıl bir ülke olduk? Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Aleyna'ya cenaze aracında tecavüz görüntüleri mide bulandırdı. İşte biz nasıl bu hallere geldik dedirtten haber.

11 Ekim 2017 Çarşamba 19:33
Rezalet! Trafik kazasında ölen Aleyna'ya cenaze aracında tecavüz görüntüleri

İstanbul'da 1 ay sonra ortaya çıkan rezalet haber. Geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden Aleyna G'ye cenaze aracının içinde tecavüz edilip video almışlar. Olay yerinde hayatını kaybeden Aleyna, hastanede tedavi altında olan ailesi cenazeyi defnemediği için cenazeyi defnetme görevi belediye ve diğer akrabalarına bırakılmıştı.

Aracın uzunca bir süre ortadan kaybolmasının sebebini, yanlış yola girdim diyerek söyleyen şoför Harun Ç'nin yalanı ortaya çıktı. Harun Ç. Aleyna'ya tecavüz ederek bu anı kameraya alarak bir interent sitesinde yayınlamış. Arkadaşlarının şikayeti üzerine polis tarafından sorguya alınan Harun Ç. tecavüzü işlediğini itiraf etmiş. Sorgusu halen devam eden şoförün cezası merak ediliyor.

Videoyu midemiz kaldırmadığı için yayınlanmıyoruz.

Yorumlar
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Mehmet acar 2017-10-11 19:47:18

Onuda öldürün millet ona tecavüz etsin serefziz

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