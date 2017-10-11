Rezalet! Trafik kazasında ölen Aleyna'ya cenaze aracında tecavüz görüntüleri

İstanbul'da 1 ay sonra ortaya çıkan rezalet haber. Geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden Aleyna G'ye cenaze aracının içinde tecavüz edilip video almışlar. Olay yerinde hayatını kaybeden Aleyna, hastanede tedavi altında olan ailesi cenazeyi defnemediği için cenazeyi defnetme görevi belediye ve diğer akrabalarına bırakılmıştı.

Aracın uzunca bir süre ortadan kaybolmasının sebebini, yanlış yola girdim diyerek söyleyen şoför Harun Ç'nin yalanı ortaya çıktı. Harun Ç. Aleyna'ya tecavüz ederek bu anı kameraya alarak bir interent sitesinde yayınlamış. Arkadaşlarının şikayeti üzerine polis tarafından sorguya alınan Harun Ç. tecavüzü işlediğini itiraf etmiş. Sorgusu halen devam eden şoförün cezası merak ediliyor.

Videoyu midemiz kaldırmadığı için yayınlanmıyoruz.