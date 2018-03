Reyting iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin reyting ölçüm ve yapım şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, yapımcı Selçuk Çobanoğlu'nun ''dolandırıcılık'', ''özel belgede sahtecilik'' ve ''kişisel verileri kaydetmek'' suçlarından 3,5 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, reyting ölçüm ve yapım şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, soruşturmanın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 24 Ağustos 2011'de gelen bir ihbarla başladığı ifade edildi.



İddianamede yer alan ihbar mektubunda, yapımcı Selçuk Çobanoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin reyting ölçüm cihazı bulunan denek listesini elde ederek, usulsüz kazanç elde ettiğinin iddia edildiği kaydedildi.



Şüpheli Selçuk Çobanoğlu'nun, ''Başak Yapım'' ve ''Çağla Reklam Prodüksiyon'' isimli televizyon yapım şirketlerinin sahibi olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Çobanoğlu'nun geçmişte de televizyon kanallarında yayınlanan bazı dizilerin yapımcısı olduğu aktarıldı.



TİAK denetçisi olan Ali Atıf Bir'in yazdığı 23 Şubat 2003 tarihli rapora yer verilen iddianamede, Raporda, Selçuk Çobanoğlu'nun yapım şirketine ait ''Esra Özmen'le Her Sabah'' adlı programın sunucusu Esra Özmen'in, reyting cihazı olan denek evlerini ziyaret ettiği ve hediyeler verildiğinin tespit edildiği vurgulandı.



İzleyenlere 200 lira verildiği iddiası



İddianamede, TİAK denetçisi tarafından 2005 yılında yazılan rapora da yer verildi. Raporda, ''Selçuk Çobanoğlu'na ait yapım şirketinin hazırladığı ''İnce İnce Yasemince, Sürpriz ve Haber Magazin'' adlı programların özellikle İstanbul, Elazığ, Malatya ve Van illerinde bulunan bazı denek evlerinde reklam araları dahil olmak üzere kesintisiz izlendikleri öğrenilmiş, ailelere yapılan ziyarette bahse konu programları izlemeleri karşılığında ''Çağla Tekstil'' isimli şirketten her ay PTT aracılığıyla ''200 TL'' paranın gönderildiğini söylediklerini belirtmiştir'' denildi.



İddianamede, ''Şüpheli Selçuk Çobanoğlu'nun TRT'ye ''Ayrılık'' dizisi hazırlama sürecinde şüpheli Hilmi Berköz'ün dizinin reytingini yükseltmekte yardımcı olabileceğini söylemesi, bu teklifinin kabul edilmesiyle denek bilgilerini sağladıkları, Çobanoğlu ile birlikte hareket eden çalışanı Bülent Can, Mehmet Bülent Erdinç'in birlikte deneklerin adreslerini dolaştıkları, hediye, yönlendirme ve telkinler yoluyla deneklerin yayın saatlerinde ''Ayrılık'' dizisini izlemelerini sağladıkları, hile ile reytingi yükselttikleri belirlenmiştir'' ifadesine yer verildi.



''Ayrılık'' dizisinin ilk 5 bölümde 2.00 ve üzerinde reyting aldığında kalan bölümlerinin çekimlerinin devam ettirileceğinin belirtildiği iddianamede, reytingin 2.00'nin altında olması durumunda 6. bölümün final olarak çekileceği kaydedildi.