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Restoranda çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Florya’da bir restoranda silahlar patladı. Eski ortak oldukları öğrenilen matbaacı iş adamı E. E., aynı masada yemek yediği işadamı arkadaşlarına kurşun yağdırdıktan sonra silahıyla intihara kalkıştı

09 Eylül 2012 Pazar 23:05
Restoranda çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Florya'da lüks bir restoranda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski
iş ortakları olan matbaacı E. E. (50) ve C. B. (56) ile inşaatçı A. S. (43) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi restoranda yemek yedi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen kişi masadan kalkarak restorandan ayrıldı. İşadamı E. E. şoförünü cep telefonu ile arayarak masaya gelmesini söyledi. E.E., bu sırada cep telefonundan birini arayıp görüşme yaptıktan sonra cep telefonunu şoförüne teslim etti. Ardından masaya doğrulan işadamı belinden çıkarttığı ruhsatlı tabancasını eski ortaklarına doğrultarak ateş etmeye başladı. Restoranda yemek yiyen müşterilerin gözü önünde meydana gelen olayda, iş adamının tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği matbaacı C. B. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer eski ortak iş adamı A. S. ise yaralandı.

İNTİHARA KALKIŞTI
Eski ortaklarını vurduktan sonra silahı başına dayayan iş adamı tetiğe bastığı sırada iddiaya göre işadamının şoförü elini iterek iş adamının intihar etmesini engellemeye çalıştı. Ancak silahın patlaması sonucu başından vurulan işadamı ticari taksi ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İş adamının durumunun ağır olduğu, silahla yaraladığı inşaatçı işadamı A. S.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra Olay Yeri İnceleme ekipleri restoran içinde delil araması yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. İş adamı C. B.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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