Resident Evil 6 çıkmak bilmiyor

Serinin kaybolan atmosferini geri getirme çabasında olan Resident 6 yapımcıları, bu dileklerini gerçekleştirecek gibi görünüyor.

T virüsü tarihe karışırken bu oyunda başınız C virüsü ile dertte. Artık öldürmeniz daha zor olan yaratıklar sizin peşinizde!

İlk oyunu ile dünyamızı sarsan Resident Evil serisi bu oyunda yeni modları, fazlalaştırılmış başarımları ile göz dolduruyor. Üstelik oyun içerisindeki istatistiklerini tutabileceğiniz bir websayfası yeniliğini de içerisinde barındıracak olması oyunseverler tarafından mutlulukla karışlanıyor.

Video içeriğine değinmemiz gerekirse 3 dakikalık görüntülerden oluşan videomuz, Resident Evil dünyasının ne halde olduğunu gözler önüne seriyor.