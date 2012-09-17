Resepsiyon iptal edildi !

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, 1 Ekim Pazartesi günü yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla Meclis'te vereceği resepsiyonun iptal edildiğini bildirdi.
AA
Meclis’te, 1 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan yeni yasama yılı resepsiyonu iptal edildi.
TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, 1 Ekim Pazartesi günü yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla Meclis'te vereceği resepsiyonun iptal edildiğini bildirdi.
AA