Renault'dan kaçırılmayacak fırsatlar

Yepyeni bir Renault sahibi olmak isterenler otomobillerini şimdi alıp ödemelerine 2013 yılında başlayabiliyor. Renault’da tüm binek ve Yeni Kangoo Multix modellerinde geçerli olan kampanya dahilinde 48.000TL için 48 aya kadar vadeler için %0,89 “Sabit Faiz” avantajlı kredi fırsatı bulunuyor.



Ayrıca 20.000TL kredi kullanan müşteriler, 20 ay “sıfır” faiz ile geri ödeme yapabiliyor. Bu fırsat tüm Renault modellerinde geçerli.



Kampanya kapsamında Clio HB 1.2 16V 26.950TL, Clio Grand Tour 1.2 16V 29.950TL, Yeni Megane HB 1.6 16V 34.950TL, Fluence 1.6 16V 37.950TL, Yeni Scenic 1.5dCi 58.950TL, Kangoo Multix 1.5dCi ise 32.450TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

