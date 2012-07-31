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Rekortmen Çinli yüzücü doping testinden temiz çıktı

Kadınlar 400 metre karışıkta dünya rekoru kıran ve hakkında doping yapmış olabileceği imaları dile getirilen 16 yaşındaki Çinli yüzücü Ye Shiwen, doping testinden temiz çıktı.

31 Temmuz 2012 Salı 13:55
Rekortmen Çinli yüzücü doping testinden temiz çıktı

Britanya Olimpiyat Birliği Başkanı, dünya rekoru kırdığı performansından sonra hakkında doping yapmış olabileceği imasında bulunulan Çinli kadın yüzücü Ye Shiwen'in testlerinin temiz çıktığını söyledi.

Lord Colin Moynihan, 16 yaşındaki Ye'nin doping testini geçtiğini ve yeteneğinin hakkının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ye, kadınlar 400 metre karışık yüzme kategorisinde en iyi derecesini beş saniye geliştirerek, dünya rekoru kırmış ve altın madalya kazanmıştı.

Olimpiyatlar'da madalya kazanan her sporcu otomatik olarak doping testinden geçiriliyor.

Çinli yüzücüyle ilgili kuşkuları gündeme getiren ise yüzme sporunun önde gelen isimlerinden ABD'li bir antrenör oldu.

Dünya Yüzme Antrenörleri Derneği Başkanı da olan John Leonard, Shiwen'in derecesini inanılmaz ve rahatsız edici bulduğunu söyledi.

Ye, daha önceki performanslarından birkaç saniye daha hızlı tamamladığı 400 metre karışıkta, son 50 metrede aynı dalda erkekler kategorisinin galibi Amerikan yüzücü Ryan Lochte’den de daha hızlı yüzmüştü.

Yorumcular Ye’nin rekorun şaşırtıcı olduğunu ve sorgulanması gerektiğini söylerken, kanıt olmadan sporcunun suçlanmasına karşı çıkanlar da oldu.
'Sıkı çalışmamın sonucu'

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sağlık Komisyonu Başkanı Arne Ljungqvist, spekülasyonların “üzüntü verici” olduğunu söyledi.

Ljungqvist, “Olağandışı bir performans görüldüğünde hemen şüpheyle yaklaşılması bence sporun büyüsüne aykırı” dedi.

Londra Olimpiyatları organizasyon komitesinin önde gelen isimlerinden, Duncan Goodhew, Çinli yüzücü hakkıda yıkıcı ve sorumsuz yargıya varılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

1980 Londra Olimpiyatları'nın eski altın madalyalı yüzücülerinden olan Goodhew, yarışçıların tersi kanıtlanana kadar masum olarak görülmesi gerektiğini belirterek, Olimpiyatlar gibi büyük spor olaylarında her zaman inanılmaz derecelerin elde edilebildiğini söyledi.

Ye Shiwen ise gazetecilerin soruları üzerine, ''Sonuçlarım sıkı bir çalışma ve antrenmanların sonuçlarıdır ve ben yasadışı hiçbir ilacı kullanmam. Çin halkının elleri temizdir'' dedi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua, Ye’nin antrenörü Xu Qi’nin bu sonucu beklediği sözlerini aktardı.

Ye'nin antrenörü, “Ye’nin sonucunu Lochte ile karşılaştırmak anlamsız” yorumunu yapıp şöyle devam etti:

“Ye, 300 metre gerideydi ve yarışı kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu ama Lochte serbestte liderliğini koruyordu ve hızını artırması gerekmiyordu.”

Olimpiyatlar’da madalya kazanan her atlet doping testinden geçiyor. Daha önceki performanslarından açık ara daha iyi bir sonuç elde eden sporculara da ek testler yapılabiliyor.

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