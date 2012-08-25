Redhack, Dışişleri’nin belgelerini yayınladı

Redhack, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri'ni hackledikten sonra 'Ellerinde bir şey yok' demişlerdi.

Bu yüzden yabancı misyon çalışanlarının kimliklerini yayınlamıştık. Ardından elimizde belgeler olduğunu ve tutukluların hemen bırakılmasını istemiştik. Redhack'li diye alınan yedi kişiden dördü bırakıldı fakat ne yazık ki yine elimizde belge olduğuna inandıramadık ;) Elimizdeki binlerce belgenin en önemsizlerinden biri (LİNK) Elimizdekiler o kadar çeşitli ki... Bu önemsiz belge de 'Redhack sadece başvurulara erişebildi' diyen Naci Koru'ya gelsin (LİNK) Redhack'in elindeki belgelerdeki çeşit o kadar çok ki ayıklamamız bayağı zaman aldı. Kararnameler bile var (LİNK)" açıklamasını yaparken çeşitli dosya paylaşım sitelerinin linklerini tweet'ledi.

Redhack'in sitelere yüklediği belgeler arasında, TÜBİTAK Başkanı Nüket Yetiş'e Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Jean-Jacques Dordain tarafından gönderilmiş resmi antetli bir mektup, Türkiye'nin Mainz Başkonsolosluğu'nda çalışan bir memurun emeklilik talebiyle ilgili dilekçe ve Türkiye'nin yurtdışındaki çeşirli misyonlarına atanan diplomatların atama kararları bulunuyor. Korsanların belgeleri yayımlama amacının içeriği ifşa etmekten ziyade "Elimizde belgeler var" mesajını göndermek olduğu tahmin ediliyor.



TEMMUZ AYINDA HACK'LEDİLER

Redhack bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin dış politikasına bir tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'nın Siteye yarım saat kadar erişim sağlanamazken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru kritik bir durum olmadığını belirterek, "Bize yaz okulu ya da staj gibi konularda online başvuru yapılıyor. Bunu bir firma üzerinden gerçekleştiriyoruz. Firmanın server'ları hack'lenmiş, o arada bizim siteye de girilmiş. Ancak sadece online başvuru bölümü etkilenmiş. O sayfayı kapattık. Şu anda zaten bir başvuru durumu yok. Dolayısıyla kritik bir durum söz konusu değil" demişti.

"AYIKLADIKÇA YAYIMLAYACAĞIZ" DEMİŞLERDİ

Bunun üzerine Redhack, Koru'nun açıklamasını yalanlamak amacıyla Türkiye'deki yabancı ülke misyonlarında çalışan personelin kimlik kartlarının kopyalarını yayınlamıştı. Redhack üyeleri Twitter'dan yaptıkları açıklamada belgeleri ayıkladıkça yeni ifşaatlar yapacaklarını ifade etmişti. Olaydan birkaç gün sonra Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki yabancı misyonlara olayla ilgili nota vererek bilgilendirmede bulunmuştu.

Kaynak: Hurriyet