Real Madrid yeşile dönüyor

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde giyeceği forma renklerini belirledi. Madrid ekibi, orijinal beyaz formanın alternatifi olarak yeşil renkleri seçti.

Real Madrid, geçtiğimiz yıl giydiği kırmızı forma yerine 1965 yılında Caracas'ta düzenlenen organizasyonda sadece 1 kez giydiği yeşil formaya geri döndü. Henüz resmi olarak tanıtılmayan yeni forma basına sızdı. Yeşil renk üzerine omuzlarda beyaz çizgileri bulunan forma taraftarlardan geçer not aldı.

Hatırlanacağı üzere Real Madrid'in geçtiğimiz yıl giydiği kırmızı forma taraftarların büyük ilgisini görmüş ve satış rekoru kırmıştı. Yönetim yeşil formada da benzer bir başarı bekliyor.