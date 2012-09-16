Real Madrid’in başı ağrıyor!

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Sevilla ile deplasmanda karşılaştı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı Sevilla 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın tek golünü 2. dakikada Piotr Trochowski kaydetti. Mücadelenin büyük kısmında pozisyona giren Real Madrid, gol fırsatlarını Higuain ile cömertçe harcadı. Karşılaşamının geride kalan 88 dakikasında gol sesi çıkmadı ve Real Madrid 4. haftada 2. mağlubiyetini yaşadı.
Sevilla puanını 8'e yükseltirken; Real Madrid 4 puanda kaldı.
Günün diğer sonuçları şöyle;
Getafe - Barcelona: 1-4
Valencia - Celta Vigo: 2-1
Malaga - Levante: 3-1