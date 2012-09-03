Real Madrid’de Ronaldo krizi

Cadena Ser radyosunda yayınlanan "El Larguero" programında Ronaldo'nun, Essien'in tanıtım toplantısından sonra Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve genel direktör Jose Angel Sanchez'den ayrılmak için izin istediği iddia edildi. Program sunucusu Jose Ramon de la Morena'ya göre, Ronaldo başta Marcelo olmak üzere birçok takım arkadaşıyla ilişkisinde sorunlar yaşıyor.





Cadena Ser'in internet sitesinde yer alan başka bir iddiaya göre ise Ronaldo, kulüple yeniden pazarlık masasına oturarak ücretini artırmak istediği için yöneticilere ayrılmak istediği yönünde baskı yapıyor ve attığı gollere sevinmiyor.





"Mutsuzum ve kulüp bunu biliyor"

Granada maçında iki gol atmasına rağmen hiçbir sevinç gösterisinde bulunmayan Ronaldo, "Mutsuzum" dedi. Ronaldo, Real Madrid'in sezonun ilk galibiyetini aldığı Granada maçının kazanılmasını sağlayan iki golün mimarı olmasına rağmen sevinmemesini, "Mutsuzum, kulüp yöneticileri de bunu biliyor. Bu yüzden gollerimi kutlamadım. Bu profesyonel bir konu" sözleriyle açıkladı. Ronaldo, Iniesta'nın ödülü hak ettiğini, mutsuzluğunun sebebinin o olmadığını söyledi.