Real gol yağdırdı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Ajax, Amsterdam Arena Stadı'nda Real Madrid'i konuk etti.





İlk yarıda uzun bir süre rakip savunmanın kilidini açmakta zorlanan Real Madrid'in imdadına C.Ronaldo yetişti. Portekizli yıldız, 42.dakikada attığı golle skoru değiştirdi. Bu gol, aynı zamanda ilk 45 dakikada atılan tek gol oldu.





Real Madrid ikinci yarıya da golle başladı. Fransız forvet Karim Benzema, 48.dakikada attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı. Ajax bu gole, 56.dakikada Finlandiyalı oyuncusu Moisander ile cevap verdi.





Mücadelenin son 10 dakikasında ise sahne Cristiano Ronaldo'nun oldu. Portekizli önce 80. dakikada ardından da 82.dakikada Ajax filelerini sarstı ve skoru 4-1'e getirerek hat-trick yaptı.





Maçın kalan süresinde ise başka gol olmadı.





Grupta 6 puana ulaşan Real Madrid, liderlik koltuğuna oturdu. Ajax ise ikinci maç sonunda yine puana ulaşamadı. Gruptaki 3.maçlarda 24 Ekim günü Ajax, Manchester City'i konuk edecek. Real Madrid ise aynı gün Almanya'da, B.Dortmund'un karşısına çıkacak.



