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Randal Falker Beşiktaş’ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Erman Kunter'in Fransa'dan talebesi Amerikalı oyuncu Randal Falker'i kadrosuna kattı.

27 Eylül 2012 Perşembe 14:55
Randal Falker Beşiktaş’ta
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı oyuncu Randal Falker'i kadrosuna kattı. 
 
Siyah-Beyazlı Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşında 2.01 boyunda ve 115 kilo olan Randal Falker ile anlaşmaya vardı. Daha önce 4 sene Fransa'nın Cholet Basket takımında forma giyen deneyimli oyuncu, bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçti. Bir dizi testten geçirilen oyuncu herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığı bildirildi. 

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Randal Falker, Siyah-Beyazlı kulübün resmi internet sitesine de açıklamalarda bulundu. Falker, "Dün İstanbul'a geldim. Daha henüz tam anlamıyla gezme fırsatım olmadı. Ama gördüğüm kadarıyla çok büyük şehir. İlk tanıştığım trafik oldu. Kendisi kadar trafiği de büyük bir şehir İstanbul." diyerek konuştu. 

Randal Falker, başarılı olmak için basketbol oynadığını ve basketbol'un kendisine çok şey ifade ettiğini, takımının başarısı içinde elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. 

Erman Kunter başarılı bir antrenör

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Erman Kunter içinde, daha önce kendisiyle çalıştığını başarılı ve iyi bir antrenör olduğunu belirtti. Falker, "Onunla çalışmak bana mutluluk veriyor." diyerek sözlerini tamamladı. 
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