Ramazan da eli boş döndü

Excel Arena'da yapılan müsabakalarda, repesaj maçında Özbek Navruzov Ikhtiyor'u 2-0 yenen Ramazan Şahin, Kazak Tanatarov ile bronz madalya maçında karşı karşıya geldi.





İlk periyodu 4-1 kazanan Şahin, ikinci periyodu 3-1, son periyodu da 4-2 kaybedince müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı ve olimpiyatlara madalya kazanamadan veda etti.





2008 Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyasını kazandıran Ramazan Şahin, Londra Olimpiyatları'nı beşinci sırada tamamladı.





Güreşte hayal kırıklığı





Türkiye, 1'i kadın toplam 13 güreşçiyle madalya mücadelesi verdiği Londra Olimpiyatları'nda büyük hayal kırıklığı yaşadı.





Grekoromen güreşte sadece Rıza Kayaalp bronz madalya kazanma başarısını gösterirken, kendisinden madalya beklenen birçok güreşçi minderden eli boş ayrıldı.