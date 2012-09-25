Rakamlar q7’nin yanında

Beşiktaş geçmiş sezonlardaki sezon başı performanslarıyla karşılaştırıldığında oyun anlamında sezona gayet iyi başladı, oyuncular mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Peki istatistikler ne diyor? İşte oranlar:

Beşiktaş geçen sezon 5 hafta sonunda 10 puan toplamış 7 gol atıp 4 gol yemişti. Quaresma'sız Besiktaş bu sezon 5 hafta sonunda 8 puan topladı 12 gol atıp 7 gol yedi. Top kaybı oranı azalmış, isabetli pas oranı ve isabetli şut oranı artmış gecen sezona göre Beşiktaş'ın. Quaresma olsaydı bu oranı yakalayamazdı Siyah-Beyazlılar bunu kabul etmek lazım. Ancak Portekizli yıldızın oynadığı maçlara oranla çok gol attığı gibi çok gol de yiyor.





Katkısı tartışılmaz





Quaresma 20 top kaybi ortalamasıyla oynadı geçen sezon ama asist ve gol ortalamalarında geçen 2 yıl içinde ne yapmış bir göz atalım: 2010-2011 sezonunda 39 maça çıkıp, 3067 dakika sahada kalarak 11 gol atıp, 16 asist yapmış. 2011-2012 sezonunda 35 maça çıkıp, 2724 dakika sahada kalarak 7 gol atıp 11 asist yapmış. Yani asist ve gol açısından değerlendirildiğinde skora katkı açısından Quaresma, Türkiye liginin önde gelen oyuncularından biri!

Quaresma özellikle Schuster döneminde çok iyi bir sezon geçirdi. Bunun en büyük etkeni de Schuster'ın sistemi oldu. Besiktas savunmayı önde kurunca, Quaresma'nın geriye yardımı eleştirilmedi. Ayrıca topu kaleye daha yakın yerlerde aldı ve çok etkili oldu. Geçen sezonsa Beşiktaş Simao-Quaresma'nin kanatlarından çok çekti. Savunmaya yardım etmediler ve takım geçen sezonun 2. yarısında ligin en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Sonuç olarak istatistikler Quaresma'sız Beşiktaş'ın oyun anlamında daha iyi olduğunu gösteriyor ama atılan ve yenilen gol oranı ilk 5 hafta sonunda daha yüksek! Hangisini tercih edersiniz? Q7'li Beşiktaş'ı mı Q7'sız Besiktas'ı mı?





Kaynak: Serkan Yetkin / Akşam