Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Rakamlar q7’nin yanında

Beşiktaş'ın tartışılan ismi Ricardo Quaresma, istatistiklere göre skora katkı açısından Türkiye liginde top koşturan oyuncuların başında geliyor.

25 Eylül 2012 Salı 09:15
Rakamlar q7’nin yanında
Beşiktaş geçmiş sezonlardaki sezon başı performanslarıyla karşılaştırıldığında oyun anlamında sezona gayet iyi başladı, oyuncular mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.  Peki istatistikler ne diyor? İşte oranlar:
 
Beşiktaş geçen sezon 5 hafta sonunda 10 puan toplamış 7 gol atıp 4 gol yemişti. Quaresma'sız Besiktaş bu sezon 5 hafta sonunda 8 puan topladı 12 gol atıp 7 gol yedi. Top kaybı oranı azalmış, isabetli pas oranı ve isabetli şut oranı artmış gecen sezona göre Beşiktaş'ın. Quaresma olsaydı bu oranı yakalayamazdı Siyah-Beyazlılar bunu kabul etmek lazım. Ancak Portekizli yıldızın oynadığı maçlara oranla çok gol attığı gibi çok gol de yiyor.

Katkısı tartışılmaz

Quaresma 20 top kaybi ortalamasıyla oynadı geçen sezon ama asist ve gol ortalamalarında geçen 2 yıl içinde ne yapmış bir göz atalım: 2010-2011 sezonunda 39 maça çıkıp, 3067 dakika sahada kalarak 11 gol atıp, 16 asist yapmış. 2011-2012 sezonunda 35 maça çıkıp, 2724 dakika sahada kalarak 7 gol atıp 11 asist yapmış. Yani  asist ve gol açısından değerlendirildiğinde skora katkı açısından Quaresma, Türkiye liginin önde gelen oyuncularından biri!
 
Quaresma özellikle Schuster döneminde çok iyi bir sezon geçirdi. Bunun en büyük etkeni de Schuster'ın sistemi oldu. Besiktas savunmayı önde kurunca, Quaresma'nın geriye yardımı eleştirilmedi. Ayrıca topu kaleye daha yakın yerlerde aldı ve çok etkili oldu. Geçen sezonsa Beşiktaş Simao-Quaresma'nin kanatlarından çok çekti. Savunmaya yardım etmediler ve takım geçen sezonun 2. yarısında ligin en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı. 
 
Sonuç olarak istatistikler Quaresma'sız Beşiktaş'ın oyun anlamında daha iyi olduğunu gösteriyor ama atılan ve yenilen gol oranı ilk 5 hafta sonunda daha yüksek! Hangisini tercih edersiniz? Q7'li Beşiktaş'ı mı Q7'sız Besiktas'ı mı?

Kaynak: Serkan Yetkin / Akşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim