Rafael Nadal: ’’Ne olacağını kestiremiyorum’’

Erkekler dünya sıralamasının 3 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Haziran ayında Wimbledon'ın 2. turunda Lukas Rosol'a kaybettiği maçta sakatlanan sol dizinin hala iyileşmediğini belirterek, Ocak ayındaki sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a yetişip yetişemeyeceği bir yana, sahalara ne zaman döneceğinin bile belli olmadığını söyledi. Nadal, sakatlığının, günden güne değişebilen bir durum olduğunu ifade ederek, ''Ne olacağını kestiremiyorum'' diye konuştu.





7'si Fransa Açık olmak üzere 11 Grand Slam şampiyonluğu bulunan toprak kortun başarılı ismi Nadal, sol dizindeki kısmi tendon yırtığı yüzünden ameliyat olmuştu. Nadal, büyük ihtimalle 5-12 Kasım'da Londra'daki ATP Dünya Turu Finali ve 16-18 Kasım tarihlerinde, İspanya'nın Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynayacağı Davis Kupası finalinde oynayamayacak.