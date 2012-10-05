Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

"Türkiye savaşı kazanır ama...

Washington'daki Hudson Enstitüsü uzmanı Richard Weitz, Türkiye'nin bölünmüş Suriye ordusunu mağlup edebilecek güçte olduğunu ancak sonrasında bunun çok daha maliyetli olacağını ifade etti.

05 Ekim 2012 Cuma 11:05

Enstitünün Siyasi-Askeri Analizler Merkezi Direktörü Richard Weitz, son Akçakale saldırısı ve Türk ordusunun buna verdiği karşılığın ardından yaşanabilecek ihtimalleri yorumladı.

Weitz, "Türkiye (krize) askeri olarak müdahale etse, bölünmüş Suriye ordusunu yenilgiye uğratabilir, ülkenin çok büyük bir bölümünü işgal edebilir ve çatışmalara son verebilir. Ölümler durur. Ancak bu Türkiye'ye çok maliyetli olur" şeklinde konuştu.

Weitz, Türkiye'nin, böyle bir müdahalenin ardından ortaya çıkacak kaosta, asayiş ve istikrarı tesis etmek için Suriye'ye birlik konuşlandırmak zorunda kalacağını söyleyen Weitz, Türk ordusunun böyle bir durumda çeşitli direniş eylemleriyle de karşılaşabileceğini söyledi.

Weitz, "Tabi arkasında dost bir hükümet ve dost bir silahlı kuvvetler bıraktığına emin olmadıkça ülkeden ayrılması da zor olacaktır" ifadelerini kullandı.Son gelişmeler ışığında NATO'nun muhtemel bir müdahalesini de değerlendiren Weitz, "Suriye, Türkiye'ye kimsayal bir saldırı düzenler veya tanklarını sınırın diğer tarafına gönderirse, NATO o zaman buna karşılık verir. Ancak sınırda yaşanan bu tür olaylar ve Türkiye'nin karşılık vermesiyle, tüm ittifakı harekete geçirmek zor. Fakat kesinlikle bazı Avrupa ülkeleri ve Birleşik Devletler, bir destek sağlar, ancak sonuçta yine çatışmaların asıl yükünü çekecek olan Türk askeridir" yorumunda bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim