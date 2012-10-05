"Türkiye savaşı kazanır ama...

Enstitünün Siyasi-Askeri Analizler Merkezi Direktörü Richard Weitz, son Akçakale saldırısı ve Türk ordusunun buna verdiği karşılığın ardından yaşanabilecek ihtimalleri yorumladı.

Weitz, "Türkiye (krize) askeri olarak müdahale etse, bölünmüş Suriye ordusunu yenilgiye uğratabilir, ülkenin çok büyük bir bölümünü işgal edebilir ve çatışmalara son verebilir. Ölümler durur. Ancak bu Türkiye'ye çok maliyetli olur" şeklinde konuştu.

Weitz, Türkiye'nin, böyle bir müdahalenin ardından ortaya çıkacak kaosta, asayiş ve istikrarı tesis etmek için Suriye'ye birlik konuşlandırmak zorunda kalacağını söyleyen Weitz, Türk ordusunun böyle bir durumda çeşitli direniş eylemleriyle de karşılaşabileceğini söyledi.

Weitz, "Tabi arkasında dost bir hükümet ve dost bir silahlı kuvvetler bıraktığına emin olmadıkça ülkeden ayrılması da zor olacaktır" ifadelerini kullandı.Son gelişmeler ışığında NATO'nun muhtemel bir müdahalesini de değerlendiren Weitz, "Suriye, Türkiye'ye kimsayal bir saldırı düzenler veya tanklarını sınırın diğer tarafına gönderirse, NATO o zaman buna karşılık verir. Ancak sınırda yaşanan bu tür olaylar ve Türkiye'nin karşılık vermesiyle, tüm ittifakı harekete geçirmek zor. Fakat kesinlikle bazı Avrupa ülkeleri ve Birleşik Devletler, bir destek sağlar, ancak sonuçta yine çatışmaların asıl yükünü çekecek olan Türk askeridir" yorumunda bulundu.