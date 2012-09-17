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"TSK'daki 400 casustan habersiz"

CHP, İstanbul ve İzmir'deki "askeri casusluk, şantaj ve fuhuş" iddiasıyla açılan davalara ilişkin incelemelerini raporlaştırdı.

17 Eylül 2012 Pazartesi 18:11

Hürriyet'in haberine göre, cezaevinde ziyaret edilen askerlerle görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, “Eğer TSK bugüne kadar bu 400 casusu bilmiyordu ise tek suçlu Genelkurmay Başkanlığıdır” denilerek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in istifa etmesi gerektiği belirtildi. Raporda özetle şu görüşlere yer verildi:

“Hepsi dijital delillerle suçlanıyor. Somut olarak ise başka hiçbir delil yok. Dijital delillerde ise kendi ad ve soyadlarının yanında karışıklık olmasın diye TC kimlik numaralarını yazacak kadar amatör ve beceriksiz casuslar bunlar.

23 yaşındaki kızın emrindeki örgüt

Orduya 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl şerefle hizmet etmiş subaylar, komutanlar, hiç tanımadıkları 23 yaşındaki Narin K. adlı bir kızın emrinde oldukları bir örgüte üye olmakla suçlanıyorlar. Örgütün lideri olduğu iddia edilen Bilgin Ö. ile de, bağlı oldukları iddia edilen Narin K. ile de ne bir ses kaydı, ne bir temas, görüşme ne aynı mekanda bulunmuşluk ne de fiziki takip sonucu elde edilen bir somut delil var. Bilgin Ö. veya Narin K. ile ya da cezaevindekilerle ya da başka herhangi biri ile bir tane telefon kaydı, bir fiziki takip belgesi, en ufak bir delil de yok. Bilmedikleri, görmedikleri dijital delillerle suçlanıyorlar. Zaten silahlı kuvvetler personeli için casusluk suçlamasının, idamdan daha ağır bir ceza olduğunu söylüyorlar.

Bir orduda 400 casus mu olur

Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar sadece bir subay casusluktan yakalanıp, hüküm giymiş. Burada ise 280, İstanbul’daki dava ile de birleştirince 400 casusun olduğu bir silahlı kuvvetler nasıl olabilir? Eğer varsa, bugüne kadar MİT, Jandarma İstihbarat Teşkilatı, ordudaki her birimdeki istihbarat teşkilatları, Genelkurmay’ın istihbaratı bugüne kadar bunu nasıl fark edemedi? Her şey yurtdışından gelen bir isimsiz elektronik posta ile ortaya çıktı. Eğer 400 casus varsa silahlı kuvvetlerde, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve bu ordunun Başkomutanı onların sorumlu olması gerekmez mi? Bir orduda 400 casus mu olur? Eğer TSK bugüne kadar bu 400 casusu bilmiyordu ise tek suçlu Genelkurmay Başkanlığı’dır. Genelkurmay Başkanı derhal istifa etmelidir.”

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