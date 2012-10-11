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"Suriye'ye askeri müdahale zamanı değil"

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, ABD'nin Suriye konusunda NATO ile işbirliği içinde çalıştığını belirterek, "henüz askeri müdahale zamanının olmadığını" kaydetti.

11 Ekim 2012 Perşembe 11:25

WASHINGTON (İHA) - Dün Washington'daki The National Press Club'ta düzenlenen bir panelde konuşan Dempsey, "Suriye, bildiğiniz gibi, çok yakın NATO ortağımız olan Türkiye ile kuzey sınırını paylaşıyor. Son noktada faydalı olabilecek planlama konusunda işbirliği yapılması için NATO ile birlikte çalışıyoruz. Fakat şu aşamada askeri güç enstrümanı, Suriye'de icra edilmesi gereken başlıca güç enstrümanı değildir" ifadelerini kullandı.

Suriye meselesinin, "en karmaşık" konulardan biri olduğunu belirten Dempsey, ülkede Arap Baharı'nın etkilerinden mezhepsel ve etnik ayrılıklara, büyük güçlerin müdahelesi ve devlet dışı aktörlere kadar birçok faktörün etkili olduğunu dile getirdi.

Suriye dışındaki büyük güçlerin, "diğer tarafta" neler olacağını tahmin etmeye çalıştığını kaydeden Dempsey, "çok sayıda ihtimale" karşı plan yaptıklarını söyledi.

Dempsey, "Eğer (planını yaptığımız) seçeneklere ihtiyaç duyulursa, (NATO ile birlikte) bunları hayata geçirmeye hazırız" diye konuştu.

Afganistan konusuna da değinen ABD Genelkurmay Başkanı, Afgan ordusu içinden gelen saldırıların ABD ve müttefik güçler için büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Bunun "çok ciddi bir tehdit" olduğunu söyleyen Dempsey, Taliban'ın, Afgan güvenlik güçlerini ABD ve NATO güçlerinden ayırmayı hedeflediğini söyledi. Dempsey, bu yüzden Afgan güçleri ile yakın güvenlik işbirliğinin terkedilmemesi gerektiğini, aksine Amerikan birliklerinin Afgan meslektaşları ile birlikte çalışmayı sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

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