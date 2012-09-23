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"Seni affettim, beni bul anne!"

Henüz 6 aylık bebekken cami avlusuna bırakılan, 18 yaşına kadar yetiştirme yurdunda kalan 23 yaşındaki Burak Türk, annesinin kendisini bulmasını istiyor.

23 Eylül 2012 Pazar 15:35

Ailesi tarafından terk edilen Burak Türk, Osmaniye Toprakkale’de bir cami avlusunda vatandaşlar tarafından bulunarak polise teslim edildi. Bulunduğunda ayaklarında kemik eğriliği olduğu tespit edilen Burak Türk, Osmaniye’de yetiştirme yurdu olmadığı için Antalya Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu’na yerleştirildi. Burada 18 yaşını dolduran Türk, yurttan çıkarıldı.

Sıcak bir yuva özleminin hiç dinmediğini belirten Burak Türk, 2 yıl değişik işlerde çalıştıktan sonra askerlik için müracaat ettiğini, ancak ayaklarındaki eğirilik nedeniyle ’çürük’ raporu verildiğini söyledi. Rapora rağmen, kendi isteği ile 15 aylık askerlik görevini tamamladığını anlatan Burak Türk, Antalya ’ya geri döndükten sonra geçici işlerde çalıştığını kaydetti.

GELECEK YIL MEMUR OLACAK

Yetiştirme yurdundan mezun olduğu için, gelecek yıl devlet memuru olarak işe başlayacağını belirten Burak Türk, aile özleminin hiç dinmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Şimdi bir otel odasında yurttaki arkadaşlarımın katkısıyla kalıyorum. Geçirdiğim zorlu günler önümüzdeki sene memur olmamla sona erecek. Ancak şimdilerde tek düşüncem, beni cami avlusuna terk eden aileme kavuşmak. Annemi, babamı, dedemi, varsa kardeşimi kısacası akrabalarımı tanımıyorum. Tek isteğim affettiğim anne ve babamı görmek, tanışmak. Ne olur beni bul anne." (DHA)
 

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