"PKK köylerden çocuk topluyor"

Örgütün, bu toplantılarda köylüleri, silahlanması yönünde tehdit ettiği de ortaya çıktı. Köydeki her aileden bir eleman isteyen PKK 'nın, çocuğunu kendi isteğiyle vermeyen ailelerden zorla alacağı tehdidinde bulunduğu belirtiliyor. Zaman'ın haberine göre, evlatlarını terör örgütüne vermek istemeyen bazı köylüler ise onları ya gizliyor ya da Şemdinli 'nin merkezine gönderiyor. Faaliyetlerini fark eden güvenlik güçlerinin mezra ve köyleri çembere alması üzerine de, teröristlerin köylüleri kendilerine kalkan yaptığı ifade ediliyor.

Şemdinli'deki operasyonlar halen devam ediyor. Operasyonların başlaması üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Bu süre zarfında çok sayıda zayiat veren PKK'lılar Yukarı Yiğitler, Aşağı Yiğitler mezraları ile Bağlar köyüne yaklaşarak köylülerin içine dağıldı. Teröristlerin sızmasının ardından da güvenlik güçleri bu mezra ve köyleri çember altına aldı. Ancak PKK'lılar kendilerine ateş açılmaması için köylüleri kendilerine siper ediyor. Teröristlerin, evlerin içerisinden de ateş açmaya devam ettiği belirtiliyor.

Operasyon başladığı günden bu yana çok fazla zayiat veren PKK, Şemdinli'nin Altınsu köyü ve İncesu, yaylak mezraları, Tekeli köyü ve Çalışkanlar, Oğlak, Üstünağaç mezraları, Samanlı köyü ve Rüzgarlı, Koçbaşı, Küplüce, Aşağı ve Yukarı Yiğitler köyünde toplantılar yapmaya başladı. Toplantılarda köylülerden silahlanmalarını isteyen örgüt mensupları, her ailenin kendilerine bir eleman vermelerini de istedi. Örgüte eleman vermek istemeyen köylüler ya çocuklarını saklıyor ya da Şemdinli ilçe merkezine gönderiyor. Örgütün Altınsu köyünde yaptığı toplantıda bazı köy sakinlerinin 'bari Ramazan'dan sonra bunları yapsaydınız' demesi üzerine örgüt mensubu örgüt elemanlarının 'Ramazan mamazan bizi ilgilendirmiyor' dediği ifade ediliyor. Çatışmaların ilk gününde yol kesen örgütün, 'size yeni kimlik vereceğiz' diyerek 83 vatandaşın kimliğini yaktığı da ortaya çıktı. Yol kesim sırasında yol kenarına masa atıp ellerindeki listelere göre vatandaşları kimlik kontrolünden geçirdiği aktarılıyor. Kimlik kontrolüne denk gelen bazı vatandaşlar örgütün elinde 110 kişilik bir liste olduğunu dile getiriyor. Listede yer alanların AK Parti ilçe teşkilatı yönetimi, bazı kanaat önderleri ve devlete yakın bazı muhtarların isimlerinin olduğu belirtiliyor.