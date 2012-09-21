"Örtünün" diyen din adamını dövdüler

CNN'in aktardığına göre, yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na konuşan din adamı Hocatülislam Ali Beheşti, olayın Ağustos ayında Şahmirzad isimli küçük bir köyde yaşandığını belirterek, kızlara “nazikçe” örtünmelerini söylediğini ancak olayın sonunda kendisini hastanede bulduğunu belirtti.

Beheşti, “Öğle namazına giderken kızları gördüm. Bir tanesine doğru düzgün örtünmesi gerektiğini söyledim. O da bana, ‘Sen gözlerini kapat’ diyerek ağır bir hakarette bulundu. Ben de bir kez daha örtünmesini ve hakaretlerine bir son vermesi gerektiğini söyledim” dedi.

Bunun üzerine kız Beheşti’ye vurunca din adamı kendini yerde buldu. “Bundan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Sadece tekmelerini hissettim ve hakaretlerini duydum” diyen din adamı üç gün hastanede kaldığını ancak kızlar hakkında şikayetçi olmadığını belirtti.

Ancak yerel savcının olayla ilgili soruşturma başlatmasına da itirazı olmadığını ifade eden Beheşti, “Dava, İslami hicab davamıza hizmet ettikçe sorun yok” diye konuştu.